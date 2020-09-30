Российская певица Наталья Королева, которая недавно пережила большой семейный скандал со своим мужем-стриптизером Тарзаном, рассказала почему измены это нормально.

Об этом она заявила в интервью на шоу психолога Аллы Занимонец "Почти серьезно" в YouTube.

По словам артистки, она не раз сталкивалась с проблемами в браке, которые обостряются в определенном возрасте. Сейчас певице 47 лет, и она прекрасно знает, что такое кризис среднего возраста, который отражается на каждом человеке по-разному.

"Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или бывает по-другому. Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные. Для них это сложнее гораздо", — поделилась своими рассуждениями Наташа.

Напомним, недавно муж Королевой Сергей Глушко публично признался в измене, которая ранее отрицал. Как рассказал стриптизер, актриса Анастасия Шульженко, с которой он якобы изменял Королевой долгое время, намеренно соблазнила его, заранее опоив различными веществами, поэтому в момент измены он находился в неадекватном состоянии.

По словам любовница Тарзана, она беременна от него. Однако позже выяснилось, что это ложь. Такая запутанная история и тот факт, что Королева восприняла измену супруга как должное, наводят некоторых поклонников на мысль, что вся эта драма — не более чем пиар.