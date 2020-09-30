В Министерстве обороны Франции объяснили, как истребитель, звуки которого приняли за взрыв, оказался во французской столице. Он экстренно оказывал помощь гражданскому самолету.

Об этом со ссылкой на представителя в Минобороны сообщает агентство РИА "Новости", в среду, 30 сентября.

"Истребитель Rafale, базирующийся на базе 113 в Сен-Дизье, выполняет задачу помощи самолету, потерявшему радиосвязь. Пилоту было разрешено преодолеть звуковой барьер, чтобы достичь этого самолета", - написал в электронном письме представитель ведомства.

Как сообщается, истребитель преодолел звуковой барьер в восточной части Парижа.

Напомним, в прошлом году в Париже сгорел Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

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