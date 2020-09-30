Кремль отказался комментировать предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который назвал своего оппонента "щенком Путина". В то же время в администрации президента России отметили "новые проявления политической культуры" в Штатах.

Об этом в среду, 30 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дебаты Трампа и Байдена.

При этом, комментируя фразу Байдена на дебатах, который назвал президента США "щенком Путина", представитель президента РФ отметил, что Кремль не может оставаться безразличным в условиях грядущих выборов в Штатах.

"Мы как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США", - добавил Песков.

Напомним, темами для первых дебатов претендентов на пост президента США стали, в частности, медреформа, пандемия коронавируса, глобальное потепление и назначение нового судьи Верховного суда.

Ранее мы рассказывали о том, как прошли сегодняшние дебаты, которые, по результатам опроса CNN, выиграл Байден.