Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменит октябрьские рейсы из Украины в Израиль в связи с ограничением им пересечения границы с 25 сентября по 11 октября. Также авиаперевозчик отложил старт двух европейских рейсов.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует пресс-служба МАУ.

"МАУ с 4 октября временно прекращает выполнение рейсов Харьков - Тель-Авив - Харьков и с 8 октября - Днепр - Тель-Авив - Днепр. (...) На решение повлияло ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября по 11 октября", - говорится в сообщении.

Авиакомпания также сообщила о пересмотре частоты рейсов в Израиль:

Киев -Тель-Авив - Киев - понедельник, среда, четверг и воскресенье;





Одесса -Тель-Авив - Одесса - четверг.

Кроме того, авиакомпания отложила начало выполнения рейсов Киев - Брюссель - Киев и Киев - Дюссельдорф - Киев до 24 октября 2020 года.

"Все остальные маршруты остаются без изменений. Забронировать билет можно на сайте авиакомпании", - добавили в МАУ.

Напомним, 27 сентября МАУ отменила рейсы в Ереван в связи с возобновившимся военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что авиакомпания возобновила рейсы из Киева в Нью-Йорк.