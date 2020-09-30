В четверг, 1 октября, из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в Словакии вводят режим чрезвычайной ситуации. Такое решение в среду, 30 сентября, принято на заседании правительства страны.

По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, это будет всеобщий режим чрезвычайной ситуации. В частности, с 1 октября в стране вводится обязательное ношение масок не только в помещениях, запрещаются все массовые мероприятия, кроме свадеб, похорон и крестин, а также заседаний государственных и местных органов власти.

Ранее "Страна" писала о том, что Словакия ужесточила въезд в страну гражданам Чехии из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что Словакия изменила правила въезда для украинцев. Чтобы попасть в страну, нужно пройти онлайн-регистрацию.