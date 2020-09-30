Авиакомпания Windrose, которая недавно получила разрешение на полеты по маршруту Киев - Ужгород, с 5 октября запустит рейсы из Киева в Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Херсон".

Летать по указанному маршруту самолеты авиакомпании будут пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам с вылетами из Херсона в 07:10 и прибытием в Киев в 08:30. Из столицы время вылета - 20:40, прибытие в Херсон - в 22:00.

Отметим, что указанный рейс станет девятым внутренним направлением Windrose.

Напомним, Windrose объявила о планах запустить авиарейсы между крупнейшими городами Украины еще в феврале.

Также мы писали о том, что тогда же Windrose анонсировала рейсы из Киева в Любляну и Загреб, из Днепра - в Берлин и Бургас.