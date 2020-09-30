Еще один народный депутат фракции "Слуга народа" подхватил коронавирусную инфекцию. По информации источников "Страны", Covid-19 заболел 36-летний Артём Культенко.

В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" под номером 51 в списке как беспартийный. Культенко является заместителем председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Также наши источники рассказали, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сейчас находится на самоизоляции. "У него воспаление", - заявил источник "Стране".

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что на днях коронавирусная болезнь Covid-19 подтвердилась у нардепа из фракции "Слуга народа" Анатолия Драбовского, а до этого стало известно о заражении коронавирусом его коллеги по фракции Сергея Нагорняка.

Кроме того, вчера стало известно, что лидер партии "Голос" Кира Рудык заболела Covid-19. Также коронавирусом заразился бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Также мы сообщали, что в связи с массовой коронавирусной вспышкой в Верховной Раде приняли решение отменить пленарные заседания в четверг и пятницу, 1 и 2 октября.