Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала новое заявление по поводу недопуска своих кандидатов на местные выборы в Николаевской области. Как заявляет политическая сила, данная ситуация возникла в результате сговора партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом в среду, 30 сентября, информирует пресс-служба ОПЗЖ.

"Сговор "слуг народа" и партии Порошенко заблокировал регистрацию кандидатов от ОПЗЖ на Николаевщине. И в городском, и областном избиркомах за регистрацию списков нашей партии проголосовали 9 членов комиссий из необходимых 10. Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от ОПЗЖ", - говорится в заявлении.

В партии добавили, что предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского "наказать режим Порошенко" в реальности превратились "в альянс "слуг" и партии бывшего главы государства.

"Слуги" и Порошенко объединились на Николаевщине в попытке снять с выборов самую рейтинговую оппозиционную партию - ОПЗЖ. Это преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине", - отметили в партии.

Представители политической силы напомнили, что власти по факту лишили 500 тысяч избирателей на Донбассе их конституционного права выбора, а сейчас снимают с выборов оппозиционных кандидатов в Николаевской области. В партии заявили, что "в Украине устанавливается Зе-диктатура".

"ОПЗЖ будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами. Все виновные в нарушении закона и демократических прав понесут заслуженную ответственность. Мы будем участвовать в выборах, победим и сделаем всё, чтобы улучшить жизнь людей", - заверили в партии.

Напомним, вчера ОПЗЖ пообещали в ближайшее время поименно назвать всех участников "грязных незаконных действий" и привлечь их к ответственности в связи с недопуском кандидатов на выборы в Николаевской области.

Ранее мы писали, что в Одессе "Украинскую морскую партию" Сергея Кивалова не пустили на выборы из-за гендерных квот.