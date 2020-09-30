Как и сообщала "Страна", Витольда Фокина уволили с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", - сказано в сообщении.

В Офисе Зеленского также заявили, что работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится "на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины". А главной целью делегации будет оставаться возвращение всех неподконтрольных территорий на "исключительно украинских условиях", а также установления длительного мира.

Напомним, 29 сентября Витольд Фокин выступил в Раде. Он еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Это мнение он высказывал ранее в интервью "Стране", за что подвергся резкой критике и травле.

Также вчера в Раде Фокин заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко, а причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана.

За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Страна" подробно рассказывала о том, как в Раде устроили разборки Фокину и готовятся заблокировать переговоры по Донбассу.