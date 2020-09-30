В Париже прогремел сильный взрыв, который был слышен на всей территории французской столицы.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует Reuters.

"Сильный взрыв был слышен во всем Париже и близлежащих пригородах, источник не установлен", - говорится в сообщении.

Звук взрыва был также слышен на одном из кортов Парижа, где в эти дни проходит теннисный турнир "Роллан Гарос"

Через некоторое время власти французской столицы рассказали о причине взрыва. По словам чиновников, прогремевший раскат был звуком истребителя, который преодолел звуковой барьер над городом.

Напомним, недавно в Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, где в 2015 году двое братьев-джихадистов застрелили 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда. В результате происшествия были ранены четыре человека, нападавшие задержаны полицией.