В среду, 30 сентября, Верховная Рада Украины будет заседать до исчерпания повестки дня. Такое решение поддержали 284 народных депутата Украины.

"Ставлю предложение о том, что мы сегодня работаем до исчерпания повестки дня. Готовы работать? Прошу поддержать и проголосовать", - сказал спикер Дмитрий Разумков, перед тем, как поставил вопрос на голосование.

Сегодня нардепы планируют рассмотреть несколько законопроектов и внести на рассмотрение проект постановления об изменении работы парламента из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в Верховной Раде Украины отменили заседания 1 и 2 октября из-за массового заболевания нардепов коронавирусом. За последние несколько дней с инфекцией слегли не менее десятка парламентариев, среди них лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, лидер "Голоса" Кира Рудык и "слуга народа" Жан Беленюк.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" назвал фарсом голосование в Комитете Рады против Фокина.