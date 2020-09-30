Мэр Краматорска Андрей Панков подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

О положительном тесте на Covid-19 и о ходе лечения городской голова написал на своей странице в Facebook, в среду, 30 сентября.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - поделился он.

Также Панков призвал всех ответственно относиться к своему здоровью и при первых симптомах обращаться к врачу.

Напомним, днем ранее лидер партии "Голос" Кира Рудык заболела коронавирусом.

Также мы писали, что бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел Covid-19.