Андрей Панков получил положительный тест на Covid-19. Фото: facebook.com/ pankov.kram

Мэр Краматорска Андрей Панков подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

О положительном тесте на Covid-19 и о ходе лечения городской голова написал на своей странице в Facebook, в среду, 30 сентября.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - поделился он.

Также Панков призвал всех ответственно относиться к своему здоровью и при первых симптомах обращаться к врачу.

Мэр Краматорска Андрей Панков заразился коронавирусом. Скриншот: facebook.com/ pankov.kram

Напомним, днем ранее лидер партии "Голос" Кира Рудык заболела коронавирусом.

Также мы писали, что бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел Covid-19.

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