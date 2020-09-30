Решение об отставке Витольда Фокина с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу уже принято.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщил источник "Страны" в Офисе президента.

По его словам, о решении Владимира Зеленского освободить Фокина от занимаемой им должности будет публично объявлено в ближайшее время.

Напомним, вчера Фокин, выступая вчера в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко. Кроме того, Фокин высказал мнение, что причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана. За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее мы рассказывали о том, как бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу после того, как его внучка, певица Маша Фокина, познакомила политика с Ермаком.