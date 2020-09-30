Информация об отказе левого двигателя при крушении Ан-26 под Чугуевом не соответствует действительности. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", - сообщил руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский на брифинге в Киеве 30 сентября.

При этом Борчаковский сказал, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.

Напомним, при крушении самолета Ан-26 в субботу, 26 сентября, погибли 26 курсантов. Один человек, который находился на борту, выжил. Сейчас ведется следствие и проводятся экспертизы ДНК погибших.

Ранее мы писали о том, как проходит расследование авиакатастрофы под Чугуевом. Следователи уже провели 25 генетико-молекулярных экспертиз и 40 допросов.

Также мы сообщали, что сотрудники "Антонова" вошли в госкомиссию по расследованию причин крушения Ан-26.