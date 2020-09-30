Министерство обороны Армении обнародовало фотографии обломков якобы сбитого турецкими пилотами на F-16 в армянском воздушном пространстве штурмовика Су-25. В свою очередь Азербайджан утверждает, что вчера два аналогичных армянских самолета столкнулись с горой и взорвались.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует РИА Новости.

"Заявления о том, что принадлежащие ВС Турции F-16 сбили армянский самолет Су-25, абсурд и очередная дезинформация Армении. Согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа "Су-25". Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны", - заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В свою очередь армянское Минобороны опубликовало фото своего уничтоженного штурмовика Су-25.

На опубликованных кадрах видно, что от военного самолета остались только обгоревшие обломки.

От удара о землю и взрыва самолет буквально рассыпался на несколько частей.

Напомним, вчера Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом армянском Су-25.

Также мы сообщали, что в Ереване обсуждают обращение в ОДКБ после заявления о сбитом армянском истребителе.