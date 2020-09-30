ГБР продолжает расследование авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября в районе Чугуева. Сейчас проводится расшифровка двух изъятых бортовых самописцев, которые содержат информацию о радиообмене между командиром экипажа, экипажем и группой руководства полетов.

Об этом в ходе пресс-конференции 30 сентября сообщил руководитель Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский.

"Два бортовых самописца изъяты, сейчас идет их расшифровка. Первый самописец дает информацию о радиообмене между командиром экипажа и экипажем, а также группой руководства полетов. Второй самописец - он отвечает за показатели всех узлов и агрегатов во время проведения полетов и указывает на корректность или некорректность их работы. Для того, чтобы объективно оценить, уточнить или выдвинуть новые версии, необходимо сопоставить один черный ящик с другим", - сказал Борчаковский.

По его данным, расшифровка показателей требует определенного времени, она проводится специалистами Главной инспекции Министерства обороны Украины.

По словам руководителя управления ГБР по расследованию военных преступлений Ярослава Лешенко, если не сопоставить все сведения, они могут сформировать ложное представление у общества.

"Нужно провести колоссальный комплекс следственных действий, одним из основных объектов исследований будет сопоставление сведений. Последняя минута, которая была опубликована в СМИ, это исключительно радиообмен "земля-воздух", но для полной картины необходимо сопоставить разговоры между пилотом - командиром корабля - механиком", - сказал Лешенко.

Напомним, 25 сентября в Харкьовской области, в районе Чугуева, упал самолет. Погибли 26 человек, среди которых были члены экипажа и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил.

Также мы писали о том, что 29 сентября в Харькове попрощались с одним из курсантов, погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.