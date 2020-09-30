Кандидатура дипломата Маркияна Лубкивского рассматривается среди претендентов на пост спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", - сказал Качура.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, займет ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал, что журналисты "близки к правильному ответу", но "есть и другие кандидатуры".

Нардеп добавил, что кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

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