Государственное бюро расследований (ГБР) рассматривает несколько версий крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области. Следствие не исключает, что авиакатастрофа произошла в результате диверсии или теракта.

Об этом в среду, 30 сентября, во время брифинга рассказал руководитель Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Рассматриваются все версии. Чтоб исключить версию о диверсии или теракте будет проведена взрывотехническая экспертиза", - заявил Борчаковский.

Всего в авиакатастрофе самолета Ан-26 в субботу, 26 сентября, погибли 26 курсантов. Один человек, который находился на борту в тот день, выжил. Сейчас ведется следствие и осуществляются экспертизы по ДНК погибших, которые продлятся около 2-3 недель. Поэтому прощание с курсантами и офицерами пока объективно невозможно.

Также мы писали о том, как проходит расследование авиакатастрофы под Чугуевом. Следователи уже провели 25 генетико-молекулярных экспертиз и 40 допросов.