Сегодня, 30 сентября, сильные дожди пришли не только в Киев, но и в аннексированный полуостров Крым. Так, в Керчи водители возмущены неэффективной работой ливневок, из-за которой машины буквально плывут по дорогам города.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщают пользователи социальных сетей.

Так, уже несколько машин заглохли на улице Самойленко, некоторые водители пытаются "форсировать" водные преграды на керченских дорогах. Судя по кадрам с места происшествия, стихия там разгулялась не на шутку.

Внимание, на видео звучит ненормативная лексика, 18+

Ранее мы писали о том, как в конце августа сильный ливень затопил Житомир, из-за чего в городе произошел настоящий транспортный коллапс. Ливневки не справлялись с большим объемом воды на улицах, а в низинных районах Житомира осадков и вовсе осадков выпало по пояс.

Также "Страна" сообщала, что в Украине 30 сентября и в первый день октября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В большинстве регионов пройдут сильные дожди и грозы. Из-за этого спасатели объявили I и II уровень опасности.