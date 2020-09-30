МИД Армении обнародовал имя погибшего пилота штурмовика Су-25, который, по утверждению армянской стороны, был сбит накануне турецким истребителем F-16. Об этом пишет "Интерфакс".

"29 сентября выполнявший боевые задачи по отражению атак с азербайджанской стороны Су-25 ВВС Армении был сбит принадлежащим ВВС Турции истребителем F-16, вылетевшим из азербайджанского аэропорта "Гянджа". Погиб пилот ВС Армении майор Валерий Данелин", - сообщил в МИД.

Также ведомство добавило, что это "не первая провокация турецких ВВС".

"Турецкие ВВС оказывают поддержку с воздуха наступательным действиям ВС Азербайджана, пролетают вдоль линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, вдоль границы Армении и Турции. 27 сентября турецкий F-16 нарушил воздушное пространство Армении, выпустив ракеты в направлении Варденисского района Армении (восток республики - Ред.)", - объяснили в МИД.

Сообщается также, что турецкая авиация появилась в Азербайджане во время азербайджано-турецких широкомасштабных учений 29 июля - 13 августа, после чего не была выведена с территории страны.

Напомним, вчера Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом армянском Су-25.

Также мы сообщали, что в Ереване обсуждают обращение в ОДКБ после заявления о сбитом армянском истребителе.