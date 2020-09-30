Студия "95 квартал", которой раньше руководил президент Украины Владимир Зеленский, отменила выступления в Беларуси которые были анонсированы на ноябрь.

Об этом, как сообщает корреспондент "Страны", юмористы официально сообщили на своих страницах в соцсетях.

"Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларусии в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", - написано в посте.

Четыре шоу были назначены на конец осени. По одному концерту в Бресте, Минске, Гродно и Гомеле. Билеты раскуплены ещё с лета. Отметим, что в июне гастроли студии "Квартал 95" уже были перенесены на ноябрь в связи с пандемией короновируса. На этот раз новые даты выступлений не называются.

Ранее мы писали, что из-за переноса мероприятий, концерт-съемка в Киеве предварительно состоится 20 октября. Билеты стоят от 200 до 3500 гривен.