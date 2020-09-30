В Верховной Раде приняли решение отменить пленарные заседания в четверг и пятницу, 1 и 2 октября. Причиной этого стало массовое заболевание народных депутатов коронавирусом. По предварительным данным, за последние несколько дней Covid-19 подхватили до 10 нардепов. Заседаний так же не будет и на следующей неделе.

Исключение составит лишь 20 октября, на этот день планируется внеочередное заседание с рассмотрением проекта Госбюджета

Об этом передает корреспондент "Страны".

Среди заболевших глава партии "Голос" Кира Рудык и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Напомним, накануне о заболевании коронавирусом сообщил нардеп от "Слуги народа" и известный спортсмен Жан Беленюк, который обещал в своем блоге рассказывать о течении болезни.

Но несмотря на вспышку депутаты массово не пользуются защитными масками.

Фото: Страна

Также мы сообщали, что по данным на 30 сентября, в Украине снова установлен антирекорд по новым случаям выявления Covid-19 - число заболевших увеличилось на более, чем 4 000 человек.