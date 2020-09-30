Депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что вчерашнее голосование за признание замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина государственным изменником было фарсом.

Об этом он рассказал в среду, 30 сентября, в комментарии "Стране".

"Этого постановления не было в повестке дня. Оно появилось за пять минут до конца заседания Комитета. Меня интересует, а когда парламент стал не только законодательной ветвью власти, но и судебной? Это противоречит регламенту Комитета. Также отсутствовал секретарь и кворум в момент голосования. Три депутата покинули заседание и было только 13 человек из необходимых 14", - заявил нардеп и добавил, что на заседании также отсутствовал секретарь Комитета, который должен был подсчитать голоса нардепов.

Также Качура назвал абсурдом признание Фокина "госизменником", поскольку нет соответствующего решения суда.

"Пускай подают заявление на Фокина и СБУ будет разбираться, государственный он изменник или нет. Сегодня мы будем обращаться в регламентный Комитет Верховной Рады, чтобы он разобрался с тем, что происходило вчера. Такому фарсу нет места в парламенте", - добавил депутат.

Примечательно, что заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления при участии Фокина должно было состояться еще 15 сентября, однако тогда замглавы украинской делегации в ТКГ сослался на занятость, в связи с чем встречу перенесли.

Так, заседание состоялось во вторник, 29 сентября. Тогда Фокин еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко. За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее мы рассказывали о том, как бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу после того, как его внучка, певица Маша Фокина, познакомила политика с Ермаком.