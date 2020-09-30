По информации источников "Страны", многие народные депутаты фракции "Слуги народа" не хотят ехать на Донбасс в пятницу, 30 сентября, после окончания заседания Верховной Рады Украины.

"Из 250 депутатов монобольшинства поедут максимум 50. Вначале думали лететь военными самолётами, но потом посчитали сколько государственных денег на это уйдёт... А попасть в очередной скандал перед выборами не очень хочется. Поэтому некоторые предложили ехать автобусами. Так же среди депутатов есть версия о диверсии. Мол, можем приехать, и по нам жахнут. Поэтому многие не хотят ехать", - заявил источник во фракции "Слуга народа" нашему изданию.

Напомним, вчера, 29 сентября, стало известно, что в конце рабочей недели нардепы "Слуги народа" планируют совершить поездку на Донбасс. Как заявлял источник "Стране", они посетят линию разграничения.

Также мы писали, что "слуги народа" сейчас активно педалируют тему Донбасса и мирного процесса. Например, мы писали о заявлении нардепа-ресторатора Николай Тищенко, что он будет заниматься вопросами Донбасса.

Однако вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что включение нардепа в ТКГ даже не обсуждалось.