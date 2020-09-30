После завершения срока президентских полномочий Александра Лукашенко, который истекает 5 ноября, официальная Украина планирует называть его по имени без указания должности. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов.

"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 сентября в Минске в узком кругу прошла внезапная инаугурация Александра Лукашенко. После этого главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация в том виде, в котором она прошла, не означает признания Лукашенко легитимным президентом, однако прямо о том, что Украина не считает Бацьку легитимным, Кулеба не сказал.

На заявление МИД отреагировали дипломаты Беларуси, которые заявили, что Украина не самостоятельно принимает внешнеполитические решения и Киев даже не пытается это скрыть.