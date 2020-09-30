В Телеграм-канал министерства цифровой трансформации Украины попало сообщение из внутренней переписки пресс-службы главы ведомства Михаила Федорова, из которого следует, что посты за министра в социальных сетях пишет другой человек.

Соответствующая запись в канале "Мінцифра" была удалена сразу же после публикации, однако ее успели увидеть 87 подписчиков.

"Сделай пост Михаилу (вероятно, главе Минцифры Михаилу Федорову - Ред.) по итогам его выступления", - говорится в сообщении.

Исходя из него становится понятно, что за публикациями чиновника в социальных сетях стоят другие люди, предположительно, пресс-служба Федорова. Любопытен так же тот факт, что внутри министерства сотрудники ведомства выбрали языком общения русский, а не государственный украинский.

Напомним, ранее в сеть попала внутренняя переписка депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде, из которой стало известно о подтвердившемся коронавирусе у их коллеги Сергея Нагорняка.

Также мы писали о том, как пранкер Джокер от имени первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова пообщался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

На основании обнародованной переписки блогер пришел к выводу, что выпады Бондаренко по поводу карантина в городе в адрес президента Владимира Зеленского были попыткой с выгодой для себя решить личные вопросы.