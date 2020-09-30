Канцлер Германии Ангела Меркель Меркель заявила, что не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси и подтвердила информацию о встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая сейчас находится в литовском Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее оппозиционерка высказывала намерение встретиться с Ангелой Меркель на следующей неделе.

Напомним, накануне Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. Французский лидер пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, а также поспособствовать и освобождению политических заключенных.

Также мы сообщали, что мужу Тихановской, который уже полгода находится в СИЗО, продлили срок заключения еще на 2 месяца.