Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призывает стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от кровопролития.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 30 сентября.

"Мы все внимательно наблюдаем за развитием этих событий... У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана (Джейхуном Байрамовым - Ред.). Наша позиция очень четкая. Война - это всегда горе, жертвы, разрушения и нам искренне жаль по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события", - сказал глава МИД.

По его словам, сейчас необходимо предотвратить разжигание "и без того очень высоких эмоций".

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческое содействие гражданам Украины, которые находятся в этих странах.

Слова Кулебы о войне в Нагорном Карабахе с 1:28. Видео: Facebook/ МИД Украины

Справка о Нагорном Карабахе



В Карабахе начался конфликт в 1988 году после того, как автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В тот же день на ситуацию отреагировал МИД Украины, однако в заявлении не прозвучало четкой позиции государства.

Во вторник, 29 сентября, Минобороны Армении заявило, что Турция, которая поддерживает в этом военном конфликте Азербайджан, сбила армянский штурмовик Су-25. При этом турецкая и азербайджанская сторона отрицают причастность к инциденту.