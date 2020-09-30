С сегодняшнего дня, 30 сентября, всем журналистам разрешили заходить в здание Верховной Рады, на третий этаж, по обычной аккредитации. Это связано с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Уточняется, что кулуары на втором этаже остаются закрытыми. Также ограничено количество журналистов и операторов на балконе для прессы. Одновременно там может находится не более чем 15 операторов и 15 журналистов.

Также открыт буфет, но журналистам туда можно зайти только без фото- и видеотехники.

Ранее "Страна" писала о заявлении спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, что вопрос о том, когда журналистов пустят в кулуары украинского парламента, сейчас находится на паузе. Причиной этого является ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве.

Также мы сообщали, что после статьи об операциях турецкой разведки в Украине журналисту "Страны" вскрыли машину и украли ноутбук.