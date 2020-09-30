Комментаторы в США сходятся на том, что прошедшие ночью по европейскому времени дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена были ужасными с точки зрения смысла и уважения политиков друг к другу. Интересно, что даже демократически настроенные СМИ даже не пытаются выгораживать Байдена.

"Эти дебаты были похожи на [нашу] страну: все говорят - никто не слушает, это беспорядок", - написал журналист Майк Аллен в колонке для Axios AM.

Аллен высказывает мнение: "Нам сказали, что президент Трамп будет жестоким. Оказалось, это было грубым преуменьшением. Даже модератора, Криса Уоллеса из Fox News, снесло бульдозером". По его мнению, действующий президент проигнорировал правила, а потому дебаты сошли с рельсов.

Журналист считает, что до обсуждения политики не дошло, дискуссия свелась ко лжи, взаимным обвинениям и оскорблениям. Майк Аллен приводит такие приметы со стороны Трампа - что тот нападал на на сына Байдена, Хантера. А также со стороны Байдена - чтобы бывший вице-президент назвал своего оппонента "щенком Путина", говорил: "Ты заткнешься, дружище? Это так непрезидентски" и "Продолжай тявкать, чувак".

"Это был беспорядок из обзываний и грубого перебивания, дико неконтролируемого и бессвязного. Между строк: дискуссия временами была совершенно непонятной", - подытоживает американский журналист.

Аллен указывает, что советники Трампа и Байдена заявили, что их кандидаты по-прежнему намерены участвовать в оставшихся дебатах. Однако воодушевление такой диалог - а, точнее, его отсутствие - у представителя демократически настроенных СМИ не вызывает.

В это же время CNN опубликовало опрос, согласно которому Байден оказался сильнее Трампа.

В отдельном материале "Страны" можно ознакомиться с ходом дебатов Трампа и Байдена и что говорилось об Украине. Там же мы опубликовали полную видеоверсию диалога с русским переводом, а также последние рейтинги.