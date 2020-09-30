Мир сегодня был бы более стабильным и безопасным, если бы Советский Союз был сохранен на геополитической карте мира.

Такое заявление сделал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, при котором, собственно, и произошел распад страны, как передает The Тimes.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", - сказал Горбачев в интервью британскому изданию.

Напомним, недавно бывший советский лидер Михаил Горбачев назвал главную ошибку главы Беларуси Александра Лукашенко и заявил, что Армения и Азербайджан должны не допустить развития конфликта.

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему распался Советский Союз.