Минздрав показал статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 30 сентября
Харьковская область лидирует в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась у еще 549 человек. В тройку антилидеров вошли также Донецкая и Днепропетровская области.
Об этом в среду, 30 сентября, информирует Минздрав.
Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 208 959 случаев коронавирусной болезни (+4 027 за сутки). Умерли 4 129 пациентов (+64), выздоровели 92 360 (+2 110)
Число новых случаев Covid-19 распределилось по регионам следующим образом:
- Винницкая область - 6 194 (+132)
- Волынская область - 8 059 (+148)
- Днепропетровская область - 5 822 (+271)
- Донецкая область - 3 477 (+345)
- Житомирская область - 5 923 (+97)
- Закарпатская область - 9 819 (+84)
- Запорожская область - 3 995 (+100)
- Ивано-Франковская область - 13 700 (+123)
- Кировоградская область - 1 108 (+18)
- г. Киев - 22 778 (+219)
- Киевская область - 9 139 (+143)
- Львовская область - 20 350 (+265)
- Луганская область - 1 049 (+49)
- Николаевская область - 3 163 (+89)
- Одесская область - 13 529 (+179)
- Полтавская область - 2 231 (+124)
- Ровенская область - 12 411 (+109)
- Сумская область - 4 223 (+215)
- Тернопольская область - 13 514 (+211)
- Харьковская область - 18 678 (+549)
- Херсонская область - 1 134 (+50)
- Хмельницкая область - 6 068 (+172)
- Черновицкая область - 14 446 (+166)
- Черкасская область - 4 022 (+141)
- Черниговская область - 4 127 (+28)
По состоянию на утро 30 сентября в Центр общественного здоровья поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зарегистрировано 275 229 таких сообщений.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что сегодняшний показатель суточного прироста числа больных Covid-19 в Украине является рекордным за все время эпидемии.
Стоит отметить, что по состоянию на вчера в Киеве было выявлено на 200 случаев коронавирусной болезни меньше.