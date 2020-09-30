В Киеве за сутки выявили 219 случаев коронавируса. Фото: Страна

Харьковская область лидирует в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась у еще 549 человек. В тройку антилидеров вошли также Донецкая и Днепропетровская области.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует Минздрав.

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 208 959 случаев коронавирусной болезни (+4 027 за сутки). Умерли 4 129 пациентов (+64), выздоровели 92 360 (+2 110)

Число новых случаев Covid-19 распределилось по регионам следующим образом:

  • Винницкая область - 6 194 (+132)

  • Волынская область - 8 059 (+148)

  • Днепропетровская область - 5 822 (+271)

  • Донецкая область - 3 477 (+345)

  • Житомирская область - 5 923 (+97)

  • Закарпатская область - 9 819 (+84)

  • Запорожская область - 3 995 (+100)

  • Ивано-Франковская область - 13 700 (+123)

  • Кировоградская область - 1 108 (+18)

  • г. Киев - 22 778 (+219)

  • Киевская область - 9 139 (+143)

  • Львовская область - 20 350 (+265)

  • Луганская область - 1 049 (+49)

  • Николаевская область - 3 163 (+89)

  • Одесская область - 13 529 (+179)

  • Полтавская область - 2 231 (+124)

  • Ровенская область - 12 411 (+109)

  • Сумская область - 4 223 (+215)

  • Тернопольская область - 13 514 (+211)

  • Харьковская область - 18 678 (+549)

  • Херсонская область - 1 134 (+50)

  • Хмельницкая область - 6 068 (+172)

  • Черновицкая область - 14 446 (+166)

  • Черкасская область - 4 022 (+141)

  • Черниговская область - 4 127 (+28)

По состоянию на утро 30 сентября в Центр общественного здоровья поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зарегистрировано 275 229 таких сообщений.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 30 сентября. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, что сегодняшний показатель суточного прироста числа больных Covid-19 в Украине является рекордным за все время эпидемии.

Стоит отметить, что по состоянию на вчера в Киеве было выявлено на 200 случаев коронавирусной болезни меньше.

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