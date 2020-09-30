Харьковская область лидирует в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась у еще 549 человек. В тройку антилидеров вошли также Донецкая и Днепропетровская области.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует Минздрав.

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 208 959 случаев коронавирусной болезни (+4 027 за сутки). Умерли 4 129 пациентов (+64), выздоровели 92 360 (+2 110)

Число новых случаев Covid-19 распределилось по регионам следующим образом:

Винницкая область - 6 194 (+132)





Волынская область - 8 059 (+148)





Днепропетровская область - 5 822 (+271)





Донецкая область - 3 477 (+345)





Житомирская область - 5 923 (+97)





Закарпатская область - 9 819 (+84)





Запорожская область - 3 995 (+100)





Ивано-Франковская область - 13 700 (+123)





Кировоградская область - 1 108 (+18)





г. Киев - 22 778 (+219)





Киевская область - 9 139 (+143)





Львовская область - 20 350 (+265)





Луганская область - 1 049 (+49)





Николаевская область - 3 163 (+89)





Одесская область - 13 529 (+179)





Полтавская область - 2 231 (+124)





Ровенская область - 12 411 (+109)





Сумская область - 4 223 (+215)





Тернопольская область - 13 514 (+211)





Харьковская область - 18 678 (+549)





Херсонская область - 1 134 (+50)





Хмельницкая область - 6 068 (+172)





Черновицкая область - 14 446 (+166)





Черкасская область - 4 022 (+141)





Черниговская область - 4 127 (+28)

По состоянию на утро 30 сентября в Центр общественного здоровья поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зарегистрировано 275 229 таких сообщений.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что сегодняшний показатель суточного прироста числа больных Covid-19 в Украине является рекордным за все время эпидемии.

Стоит отметить, что по состоянию на вчера в Киеве было выявлено на 200 случаев коронавирусной болезни меньше.