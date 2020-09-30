Расположенная в Армении 102-я российская военная база является неотъемлемой частью системы национальной безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"В конкретных ситуациях ее потенциал должен использоваться. Имеем ли мы такую ситуацию? Очевидно, нет. Но может быть ситуация, когда потенциал базы может быть использован", - цитирует Пашиняна информагентство.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия Армении и Азербайджана.

Во вторник, 29 сентября, Минобороны Армении заявило, что Турция, которая поддерживает в этом военном конфликте Азербайджан, сбила армянский штурмовик Су-25. При этом турецкая и азербайджанская сторона отрицают причастность к инциденту.

Ранее мы писали, что члены Совета Безопасности ООН призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам.