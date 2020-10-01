Сегодня начался новый месяц, а это значит, что "Страна" публикует для своих читателей лунный календарь красоты и стрижек на весь октябрь.

При этом мы напоминаем: залог хорошего внешнего вида - это крепкое здоровье. Внимательно следите за ним, одевайтесь теплее, не переохлаждайтесь, берите с собой зонтик, старайтесь правильно питаться.

Когда делать косметические процедуры, начинать диету, идти к парикмахеру и мастеру маникюра в октябре - в нашей публикации ниже.

Лунный календарь стрижек и красоты на октябрь 2020

1 - 3 октября. В эти дни посещать парикмахера не рекомендуется. 2 октября - Полнолуние. Если вы хотите сделать процедуры для волос, то лучше в домашних условиях. Рекомендация: они должны быть щадящими и известными вам средствами.

4 октября. Записывайтесь на этот день в салон красоты. Стрижки, окрашивание, в том числе и креативное - все получится на ура. Единственное - заранее уточняйте стоимость, если идете к новому мастеру.

5 - 6 октября. Займитесь лицом и кожей в целом. Это могут быть маски как из природных ингредиентов, так и покупные. Можете попариться в ванной, а потом хорошенько поскрабировать все тело.

7 - 9 октября. В эти дни вновь можно идти к парикмахеру. Лучше всего получатся мужские и детские стрижки. Женщинам же можно подправить кончики или покраситься в привычный для себя всех, без экспериментов.

10 - 13 октября. Луна будет убывающей. Не самое хорошее время, чтобы обновлять внешность. Поддерживайте чистоту и опрятность кожи и волос. Женщинам не рекомендовано злоупотреблять косметикой.

14 - 15 октября. В данный период лучше сделайте акцент на физических упраждениях. Если вы хотели начать на диету, то время наиболее подходящее.

16 октября - Новолуние. Самый удачный день месяца для стрижек. Получится даже сложное окрашивание волос. А если захотите кардинально измениться - подстричься, сделать химическую завивку, то непременно попробуйте.

17 - 23 октября. Смело идите в салон красоты. В дополнение к стрижке можете заказать маникюр и педикюр с дизайном.

24 - 26 октября. В этот период посетите бровиста. Если вы носите нарощенные ресницы, то также можно их обновить.

27 октября - наиболее удачный день для лазерной эпиляции. Если вы делайте уколы красоты, то также можете их повторить. Внимание: по первой и второй процедуре рекомендовано предварительно проконсультироваться с врачом.

28 - 30 октября. Эти дни нейтральные, хотя и Луна будет растущей. Противодействий к посещению парикмахера или мастера маникюра нет.

31 октября - второе Полнолуние за календарный месяц. Откажитесь от стрижек и любых манипуляций со своей внешностью.

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