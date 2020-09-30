Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержала замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, на которого, из-за его позиции по Донбассу, обрушилась критика как со стороны депутатов Верховной Рады, так и со стороны Офиса президента.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте политической силы в среду, 30 сентября.

"Развернувшаяся в Верховной Раде травля заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в очередной раз продемонстрировала украинцам и мировому сообществу давно ставший очевидным факт: украинская власть не стремится к выполнению Минских соглашений путем переговоров. О каких переговорах может идти речь, если даже среди представителей одной стороны нет уважения к позиции друг друга и ответом на аргументированные заявления становятся оскорбления, обвинения и откровенная грубость?" - отметили в ОПЗЖ.

По словам представителей партии, украинские власти, требующие отставки Фокина "демонстрируют, что в вопросе Донбасса нет и не может быть речи о каком-то плюрализме мнений или простом уважении к собеседнику. Это тот уровень дискуссии, который существует внутри страны с 2014 года и обрекает Украину на продолжение вооруженного конфликта, мешает установлению мира", - считают в ОПЗЖ.

В партии отметили, что "смелость и откровенность" Фокина выглядели достойно, "особенно на фоне поведения депутатов от "Слуги народа", у которых нет ни морального, ни интеллектуального права путем шантажа принуждать политика, стоявшего у истоков независимой Украины, предать свою позицию".

"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что достойное поведение Витольда Фокина должно заставить украинцев задуматься над той системой лжи и давления, которую навязывала им власть Порошенко, а теперь навязывает и окружение Зеленского: когда под предлогом безопасности граждан Украины лишают конституционного права избирать и быть избранными, торгуют суверенитетом, выполняя распоряжения МВФ, душат людей неподъемными жилищно-коммунальными тарифами", - добавили в партии.

ОПЗЖ поблагодарила Витольда Фокина за принципиальную позицию.

"Многие из заслуженных украинских политиков учились управлению страной, в том числе и используя опыт Витольда Фокина. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" благодарит Вас, господин Фокин, за еще один урок - урок порядочности, последовательности и принципиальности", - резюмировала пресс-служба политической силы.

Напомним, вчера Фокин, выступая сегодня в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко. За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее мы рассказывали о том, как бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу после того, как его внучка, певица Маша Фокина, познакомила политика с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.