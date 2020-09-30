Вчера один из комитетов Рады принял проект постановления об увольнении из Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина. Парламенту предложили обратиться к президенту, чтобы тот убрал Фокина из переговоров.

Документ еще даже не голосовался в зале. Но Офис президента уже дал понять, что заранее согласен.

Фокин - единственный в украинской делегации сторонник исполнения политической части Минских соглашений и на их основе - возвращения Донбасса в Украину. И теперь его увольняют. Вчера к этому призвал глава ОП Андрей Ермак, а сегодня Зе подписал соответствующий указ.

Разбирались, почему из ТКГ хотят убрать единственного украинца, который призывал не саботировать Минские соглашения.

От статьи в "Стране" до скандала в Раде

Все началось еще 29 августа - в этот день вышло интервью Витольда Фокина "Стране". В нем он заявил крамольные с точки "партии войны" вещи - что нужно дать особый статус всему Донбассу, включая подконтрольные территории. И объявить всеобщую амнистию.

Учитывая статус 87-летнего политика - замглавы украинской делегации в минских переговорах - его высказывания приобрели серьезный резонанс.

По большому счету впервые с момента подписания Минских соглашений украинский представитель в ТКГ призвал выполнить их в полном объеме - включая политическую часть.

Сторонников мира на Донбассе это высказывание, конечно, окрылило. Была надежда, что такие заявления делаются, наверное, с ведома Банковой, которая Фокина и делегировала на переговоры.

Но по той же причине возмущенный гвалт подняли адепты "мира на наших условиях". Проще говоря - сторонники продолжения вялотекущего кровопускания на Донбассе. Они заклеймили Фокина и потребовали у Зеленского его уволить. Хотя политик по большому счету лишь воспроизвел смысл Минских соглашений, подписанных Порошенко.

После этого президентская команда показала, чью сторону она принимает. Был озвучен фейк о том, что интервью Витольда Павловича "Страна" сфальсифицировала. Этот миф официально поддержал вице-премьер Алексей Резников, также участвующий в ТКГ. Однако сам Фокин опроверг данную ложь и заявил, что мы корректно привели все его цитаты.

Кульминацией этой истории стало вчерашнее заседание комитета Рады по местному самоуправлению. Именно он в свое время принял постановление по местным выборам, которое заблокировало минский переговорный процесс.

Витольд Фокин пришел на комитет и попросил исправить эту "постанову" - иначе переговорная группа не может начать работу. Однако эту тему депутаты обсуждать отказались. И начали упрекать политика за интервью "Стране" и "пророссийскую" позицию.

Вышел большой скандал. Но, несмотря на попытки устроить публичную порку, Фокин от своих слов не отрекся, а в чем-то даже их усилил, заявляя, что никакой войны России с Украиной нет. Также он подтвердил свой тезис про всеобщую амнистию. В итоге комитет принял проект постановления с призывом к Зеленскому уволить Фокина.

Детальнее об этом скандале - в материале "Страны" "Исключить и осудить". Как в Раде устроили разборки Фокину и готовятся заблокировать переговоры по Донбассу.

Постановление это еще не ставилось на голосование (если оно и будет голосоваться, то только сегодня, так как с завтрашнего дня депутаты прекращают работу из-за коронавируса).

К тому же есть вопросы по процедуре голосования в комитете по проекту постановления, о которых заявил нардеп Александр Качура.

"Этого постановления не было в повестке дня. Оно появилось за пять минут до конца заседания Комитета. Меня интересует, а когда парламент стал не только законодательной ветвью власти, но и судебной? Это противоречит регламенту Комитета. Также отсутствовал секретарь и кворум в момент голосования. Три депутата покинули заседание и было только 13 человек из необходимых 14", - заявил нардеп и добавил, что на заседании также отсутствовал секретарь Комитета, который должен был подсчитать голоса.

Впрочем, так или иначе, но Офис президента уже дал понять, что Витольд Павлович будет снят с должности. И это решение, по данным "Страны", будет озвучено уже в ближайшее время.

Предательство от Офиса президента

После заседания комитета Рады, в Сети поднялся шквал эмоций от "партии войны". Заговорила и "тяжелая артиллерия". Достаточно хамский пост написал глава МВД Арсен Аваков.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины.

Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию...", - заявил Аваков.

"Увольнение из Минской контактной группы, и немедленно!" - вторил его зам Антон Геращенко.

Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что подает заявления в СБУ и ГБР о госизмене Витольда Фокина.

Свои "пять копеек" вставил даже политический пенсионер Арсений Яценюк, который назвал престарелого политика "болезнью антиукраинства и дремучей советскости" и потребовал у Зеленского сказать свое слово - то есть уволить Фокина.

И у президента довольно быстро дали понять, что так и сделают.

После всех этих постов на Facebook появилась запись Андрея Ермака. Глава Офиса президента заявил, что Витольд Фокин должен уйти с должности после его слов, что нет войны Украины с Россией.

Пост Ермака получился двойственным - с одной стороны он оправдывался за слова своего назначенца, с другой - полунамеками ругал Порошенко и Турчинова за подписание Минских соглашений и сдачу Крыма. Правда их фамилии он, в отличие от Фокина, не называл всуе.

"Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ", - заключил Ермак.

Утром на Витольда Павловича обрушился Офис президента - уже на официальном сайте. То есть это вышло за рамки "личной позиции" Ермака.

ОП начал оспаривать заявление Фокина о том, что нет войны Украины с Россией.

"Официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит", - говорится в администрации Зеленского.

Заявления Витольда Фокина "категорически расходятся с официальными позициями государства", - резюмировали в ОП. Уволить его, правда, пока не предлагают. Но уже понятно, что это вопрос ближайших дней.

Новый прогиб президента

То есть у Зеленского Витольда Фокина открыто "сливают" - после того, как недовольство им выразила "партия войны". И это уже второе предательство Офиса президента в отношении тех, кого привлекали для установления мира на Донбассе.

Первым был Сергей Сивохо, который под эгидой Зе организовал платформу примирения разных частей Донбасса. На презентации этой платформы в Киеве на Сивохо напали радикалы из "Нацкорпуса".

Все ждали, что последует резкая реакция Зеленского, который привел Сергея в этот проект. Но по итогу Сивохо почти сразу лишили статуса советника в СНБО (орган возглавляется президентом). А его обидчики по-прежнему на свободе.

То есть президент его не только не защитил, но и по сути выбросил человека, которому сам предложил работать над "сшиванием страны".

История с Витольдом Фокиным - еще один пример того, как у Зеленского при первом же давлении отказываются от людей, которые реально что-то могут сделать по Донбассу. Причем здесь все произошло еще быстрее: 18 агвуста Фокина ввели в ТКГ, а уже 29 сентября заявили, что нужно его увольнять.

Хотя что именно так возмутило того же Ермака в словах Фокина - не совсем понятно.

Витольд Павлович заявил, что войны Украины с Россией он не видит. Но это и немудрено: в стране нет военного положения и сохраняются формальные дипломатические отношения с Москвой. Идет торговля газом, электричеством, углем. Большой победой Украины называлось подписание с "Газпромом" нового транзитного контракта. Зеленский встречается и созванивается с Путиным. А до него это делал Порошенко.

Во время обменов пленными украинцев преимущественно меняют на украинцев же. Какого-то обилия российских военнопленных у нас не наблюдается - подавляющее большинство людей, взятых на Донбассе, это граждане Украины.

То, что в законодательстве Россия признана агрессором, никак не отменяет факта, что официальной войны агрессору никто не объявлял. Хотя поводы для этого были.

Но не объявляя войну, власть Украины почему-то хочет, чтобы ее объявил лично Витольд Фокин. А когда он этого не делает - дает понять, что он уволен.

Конечно, на самом деле все это не имеет никакого отношения к заявлениям Фокина - его взгляды на проблемы были давно известны. Речь о том, что президенту и его команде на самом деле нет никакого дела до реального замирения на востоке страны. Поэтому так легко и сдали Фокина.

Для сравнения - несмотря на столь же яростную критику "партии войны" в адрес того же Ермака, его с должности Зеленский не снимает. То есть не только давление извне стало причиной предательства в отношении Фокина. Это признак того, что мир на Донбассе для Зе - только декорация, которую легко поменять, если она не нравится тем или иным зрителям.

"Фокин приблизил перспективу мира"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет, что у Фокина был один шанс остаться в команде президента - это обвинить "Страну" в фейке. Но он на него не пошел, за что и был по сути отставлен.

При этом Гужва уверен, что дискурс, который задан Витольдом Павловичем, рано или поздно станет мейнстримом.

"В истории с Витольдом Фокиным самый важный моральный аспект: ему власти предлагали путь предательства. Он должен был всего лишь поддержать фейковую версию Гармаша и Резникова, что "Страна" якобы отредактировала его интервью.

И тогда никаких проблем у него бы не было. И он бы и дальше работал декорацией мирных намерений в ТКГ.

Но Фокин отказался быть предателем и декорацией. Он подтвердил подлинность своих слов, сказанных в интервью "Стране", а выступая в Раде не только от них не отрекся, но и много чего к ним добавил еще.

По итогу предателями стали на Банковой, выпустив заявление с осуждением Фокина и, тем самым, подтвердив, что заинтересованы лишь в имитации мирных переговоров, а не в реальном движении к полному прекращению войны.

Вся эта история, безусловно, очень важная. И не только в плане срыва масок.

Фокин стал ледоколом, прорубающим путь идее компромиссного мира на Донбассе. Впервые за все время после начала войны ее озвучило официальное лицо – один из руководителей украинской делегации в ТКГ. Рано или поздно эта идея станет господствующей в обществе, и никакие демарши националистов не смогут помешать. Не исключено, что это произойдет после еще одной смены власти, но точно произойдет. И Фокин сделал такую перспективу на один шаг ближе".

"Самое омерзительное в травле Фокина не то, что травят фактически единственного, кто предлагает способные привести к концу войны решения, а подлое молчание назначившего Фокина в ТКГ Зеленского.

И после истории с Сивохо уже вряд ли можно говорить, что это простое совпадение", - пишет журналист Юрий Ткачев.

"Ермак и Офис Зеленского (или Ермака?) уже открестились от заявлений Фокина. А ведь он всё верно говорит, нравится это кому или нет.

Спросите любого противника Минска: как без войны, мирным путём, навязать ОРДЛО мир на своих условиях? Ответ только один: никак, это тупик.

Минские соглашения — это не капитуляция, это те условия безопасности, тот путь политического урегулирования, который приняли ОРДЛО и готовы без войны, миром вернуться под суверенитет Украины.

Вот противники заявляют, что никакой амнистии для ОРДЛО не должно быть.

А теперь представьте десятки тысяч наших земляков, граждан Украины, которые стоят по ту сторону линии фронта с оружием в руках. Они не понаехали, они у себя дома. И вот им говорят: сложите оружие, сдайтесь, чтобы мы смогли всех вас посадить в тюрьму лет на 10 минимум. Представили? Верите, что сложат оружие?

Вот противники заявляют, что никаких выборов до возврата границы, так как без контроля территории выборы провести невозможно.

Но на иностранных округах Украина не контролирует ни границу, ни территорию, но выборы проводит. Выборы — это про контроль процесса, а не про контроль границы и территории.

В соглашениях записано: проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Вот пусть БДИПЧ и ответит, способна ли она контролировать избирательный процесс в ОРДЛО в сегодняшних условиях. Если способна, то в чём проблема?

За Порошенко там никто не проголосует даже если пять контролей над границей установить. За Зеленского, кстати, тоже, если будет продолжать, как и Порошенко.

Вот противники заявляют, что мир надо установить "на наших условиях". Читай: на их условиях. Их условия — это полное покаяние региона, наказание всех с целью удовлетворить собственное больное и никчемное самомнение: на поле боя не победили, но пусть США принудят ОРДЛО проиграть нам.

Просто поймите — одно из двух: либо война, полномасштабное наступление, победа, разоружение и привлечение к ответственности, либо мир на равных. Наказать — значит победить. Победить — автоматы в зубы и на фронт. Останетесь живы — увидите наказание.

Хочешь вернуть контроль над границей? Автомат в зубы — и на фронт, контролёр.

Иного пути победить не существует. Минские соглашения — не о победе. Они о политическом урегулировании. Условия — амнистия, особый статус, выборы. Контрль над границей — это уже финал такого урегулирования.

И контроль над границей не означает контроль над миллионами наших соотечественников, которые живут в ОРДЛО. Миллионы тех, кого вы травили и ненавидели годами, относятся к вам так же, поверьте.

А Фокин молодец. И пока первые лица будут трусливо увольнять тех, кто за мир, пытаясь угодить агрессивному меньшинству, никакого мира не будет. Это не Фокин, а Зеленский и Ермак говорить должны. Об этом все в их команде говорить должны. Если они ведут нас к миру, а не пиарятся на этом мире", - пишет блогер Александр Скубченко.

"Только больной или идиот может называть капитуляцией возврат людей и территорий под юрисдикцию государства.

Но это справедливо только в случае, если мыслить категориями восстановления пресловутой территориальной целостности.

Если же настоящая цель - удержание любой ценой политических результатов майдана и сохранение его бенефициаров у власти - тогда все ок, это действительно капитуляция.

Поскольку в перспективе выполнение минских условий приведет к необходимости создания действительно инклюзивной общественной атмосферы, что автоматом обнуляет "завоевания майдана"

А Фокину - несомненный респект. Дед в свои 91 или сколько там ему (87 лет - Ред.) - выгядит адекватнее всего украинского политикума вместе взятого", - считает журналист Алексей Блюминов.