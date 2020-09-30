Прошедший первый тур дебатов между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джозефом Байденом наглядно продемонстрировал "яркий контраст" между этими кандидатами.

Такое заявление сделала кандидат демократов на пост американского вице-президента Камала Харрис в эфире телекомпании CNN.

По ее словам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пытался вести беседу в зрелом ключе. "Он продолжит участвовать в следующих раундах предвыборных теледебатов, несмотря на поведение действующего лидера страны Дональда Трампа в первом раунде", - заявила политик.

Напомним, первый тур дебатов прошел в университете Кейс Вестерн Ризерв в Кливленде (штат Огайо). Его транслировали ведущие телеканалы США. Перебранка между Трампом и Байденом длилась полтора часа. Темами для первых дебатов претендентов на пост президента США стали, в частности, медреформа, пандемия коронавируса, глобальное потепление и назначение нового судьи Верховного суда.

Ранее мы рассказывали о том, как прошли сегодняшние дебаты.

Как сообщалось, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.