Во время первых предвыборных дебатов президент США Дональд Трамп отказался осуждать действия сторонников идеи превосходства белой расы, в частности, праворадикальной организации "Proud Boys", которая противостоит протестующим против полицейского насилия и расизма в Штатах.

Соответствующий отрывок из трансляции дебатов Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена опубликовал телеканал NBC.

"Готовы ли вы сегодня вечером осудить сторонников превосходства белой расы и боевиков и сказать, что они должны отступить и не поддерживать насилие, которое мы наблюдали в Кеноше и Портленде?" - спросил модератор дебатов Крис Уоллес у президента США.

"Я бы сказал, что почти все, что я вижу, - это левые, а не правые. Я готов на все. Я хочу видеть мир", - ответил Трамп.

"Тогда сделайте это, сэр", - призвал Уоллес американского лидера.

Трамп ответил: "Вы хотите им назвать. Как вы хотите их называть? Дайте мне название".

После этого Байден привел в пример праворадикальную организацию "Proud Boys", которая активно противостоит активистам, борющимся против расизма.

"Proud Boys". Отойдите и будьте наготове", - ответил Трамп.

"Но я вам вот что скажу, кто-то должен что-то делать с Антифа и левыми, потому что проблема не в правых... Проблема в левых", - резюмировал президент США.

Видео: YouTube/ NBC

Напомним, темами для первых дебатов претендентов на пост президента США стали, в частности, медреформа, пандемия коронавируса, глобальное потепление и назначение нового судьи Верховного суда.

Ранее мы рассказывали о том, как прошли сегодняшние дебаты, которые, по результатам опроса CNN, выиграл Байден.