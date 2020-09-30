Подозреваемому в избиении и попытке изнасилования журналистки канала "Интер" в поезде "Мариуполь-Киев" Соломенский райсуд Киева продлил содержание под стражей. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда "Мариуполь-Киев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продлено на 3 месяца в связи с проведением ряда экспертиз.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь - Днепр" напали на журналистку "Интера" Анастасию Луговую. Трижды судимый уроженец Запорожья избил женщину и попытался изнасиловать на глазах у ее 6-летнего сына.

Преступника задержала полиция сразу после прибытия поезда в Киев. Его арестовали без права залога.

Как ранее сообщал заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, хулиганство и кражу).

Также "Страна" публиковала интервью с жертвой нападения в поезде "Укрзализныци" Анастасией Луговой.