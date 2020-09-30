Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко борется с онкозаболеванием. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети. По его словам, сейчас у него закончился хирургический этап лечения, а впереди - химиотерапия. Конкретно диагноз Юрий Луценко не уточнил.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - написал в соцсети Луценко.

Также он поблагодарил друзей за поддержку, а врагов призвал не расслабляться.

"Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой. Ven seremos!" - добавил политик.

Свой пост он дополнил фото, на котором он запечатлен с женой Ириной Луценко на фото цветущих деревьев, что говорит о том, что снимок был сделан несколько месяцев назад.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко подтвердил, что Порошенко обсуждал с Байденом его кандидатуру на пост генпрокурора.

Также мы сообщали, что экс-глава ГПУ Луценко потратил 150 тысяч на празднование своего юбилея и еще 150 - на обучение сына в Оксфорде.