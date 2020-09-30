Украинские спасатели, которые на сегодня предвещали настоящий погодный "апокалипсис", предупредили жителей Киева о значительном дожде. Осадки начнутся в столице в ближайшие часы.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует пресс-служба ГСЧС.

"В ближайшие 3 часа днем 30 сентября дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в столице столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов тепла.

Напомним, по всей Украине 30 сентября и в первый день октября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В большинстве регионов пройдут сильные дожди и грозы.

Ранее мы писали, что по данным синоптика Натальи Диденко, сегодня сухо будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.