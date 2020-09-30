Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проведение саммита Москва - Ереван - Баку для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе на данный момент не уместно. Также глава армянского правительства отметил, что власти не будут решать вопрос в ущерб национальной безопасности.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует РИА Новости.

"Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха", - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что Армения на данный момент рассматривает вариант заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве и договора в сфере безопасности с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР).

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Во вторник, 29 сентября, Минобороны Армении заявило, что Турция, которая поддерживает в этом военном конфликте Азербайджан, сбила армянский штурмовик Су-25. При этом турецкая и азербайджанская сторона отрицают причастность к инциденту.

Ранее мы писали, что члены Совета Безопасности ООН призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам.