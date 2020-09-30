В первом раунде предвыборных дебатов действующий президент США Дональд Трамп оказался слабее своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена. Так считают 60% зрителей, опрошенных сотрудниками фирмы SSRS.

Об этом информирует телеканал CNN, по заказу которого проводился опрос.

Так каждые 6 из 10 опрошенных зрителей уверены, что Байден выглядел увереннее на дебатах, чем Трамп, 28% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

В то же время 65% считают, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы действующего президента США, последнего в этом вопросе поддержали 29%.

Также 69% опрошенных заявили, что нападки Байдена на главу США были не безосновательны, 32% утверждают, что Трамп был прав.

Примечательно, что перед дебатами 56% респондентов считали, что Байден выступит лучше, за Трампа проголосовали 43%.

Опрос был проведен среди 568 избирателей, которые наблюдали за дебатами. Погрешность опроса составляет 6,3%.

Напомним, темами для первых дебатов претендентов на пост президента США стали, в частности, медреформа, пандемия коронавируса, глобальное потепление и назначение нового судьи Верховного суда.

Ранее мы рассказывали о том, как прошли сегодняшние дебаты.