По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине подтвердилось еще 4 027 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 208 959 человека. И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был установлен 26 сентября, когда за сутки выявили 3 833 заболевших.

Вчера, 29 сентября в Украине было выявлено 3 627 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло отметки в 204 932 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 4 129 пациентов с этим диагнозом (+ 64 за сутки). Выздоровели уже 90 250 пациентов. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 114 580 человек (+ .3 963 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что вирусолог из США назвал главную "хитрость" Covid-19.

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