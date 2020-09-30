Офис президента Украины обрушился с резкой критикой на Витольда Фокина после его заявлений в Раде о способах достичь мира на Донбассе.

Об этом передает пресс-служба ОП.

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение.

Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины.

Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешало переговорам, но и не противоречило официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые Президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией.

Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать.

Тем более, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинском условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонний контактной группе", - идет речь в заявлении Офиса президента.

Ранее Витольд Фокин сообщил, что не выступает по чужим текстам и никогда не встречался с Зеленским.