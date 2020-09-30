Члены Совета Безопасности ООН призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует Associated Press.

"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения", - заявил председатель СБ ООН Абду Абарри.

Члены Совета поддержали обращение генсекретаря ООН к Армении и Азербайджану с требованием немедленно прекратить боевые столкновения, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам без предварительных условий.

"Члены СБ заявили о своей полной поддержке важной и центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны к тесному сотрудничеству с ними в целях скорейшего возобновления диалога без предварительных условий", - говорится в заявлении, сделанном по итогам заседания Совета.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Во вторник, 29 сентября, Минобороны Армении заявило, что Турция, которая поддерживает в этом военного конфликте Азербайджан, сбила армянский штурмовик Су-25. При этом турецкая и азербайджанская сторона отрицают причастность к инциденту.

Ранее мы писали о том, как президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили в эфире российского телеканала и представили свои версии возобновления войны в Нагорном Карабахе.