В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Мы рассказывали о ситуации в регионе в материале "Блицкриг Айзербайджана забуксовал. Что происходит на третий день войны в Карабахе".

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушана Степанян на своей странице в Twitter выложила видео мощного взрыва и заявила, что армия обороны Арцаха (так в Армении называют Нагорный Карабах - Ред.) уничтожила машины противника с боеприпасами на восточном направлении. Стоит отметить, что кроме самого взрыва на видео не видно уничтоженных автомобилей и грузовиков.

The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020

Напомним, что обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября, когда Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявили военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее "Страна" сообщала, что президенты Армении и Азербайджана в эфире российского ток-шоу лично объяснили причины конфликта в Карабахе.