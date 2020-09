В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Мы рассказывали о ситуации в регионе в материале "Блицкриг Айзербайджана забуксовал. Что происходит на третий день войны в Карабахе".

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушана Степанян на своей странице в Twitter выложила видео мощного взрыва и заявила, что армия обороны Арцаха (так в Армении называют Нагорный Карабах - Ред.) уничтожила машины противника с боеприпасами на восточном направлении. Стоит отметить, что кроме самого взрыва на видео не видно уничтоженных автомобилей и грузовиков.

The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr