Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала о надежности проводимых в Украине тестов на коронавирус. По мнению врача, так называемые быстрые тесты имеют большой процент погрешности, и их результаты будет лучше перепроверять.

Об этом передает ТСН.

"Очень важно понимать, о каких тестах мы говорим. Если говорим о быстрых тестах, мы можем иметь большую погрешность, будут как ложноположительные тесты, так и ложноотрицательные. На сегодняшний день быстрые тесты не используются для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР", - отметила врач.

Екатерина Сояк так же рассказала, насколько точным является ПЦР-метод и имеет ли он погрешности.

"Что касается ПЦР-метода, то на сегодняшний день он имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания. И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода. Это нужно знать.

Но, если мы получаем положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса. Получается, что ложноотрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложноположительных. Поэтому, если мы получаем положительный анализ ПЦП, это на 99-100% означает, что мы больны", - резюмировала эпидемиолог.

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