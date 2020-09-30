В Беларуси продолжается противостояние властей и протестующих. И в этой борьбе власть идет на жесткие меры против своих оппонентов. Так, Сергею Тихановскому, мужу лидера оппозиции Светланы Тихановской был на два месяца продлен срок содержания под стражей.

Об этом передает Телеграм-канал "Страна для жизни".

"Судебного заседания по данному вопросу не проводилось. После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания - Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение.

Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень.

Но власти ошибаются! Очередной плевок в лицо своему народу приведет только к одному результату - мы станем еще сплоченнее и сильнее", - говорится в сообщении.

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