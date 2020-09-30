В США прошли первые публичные теледебаты кандидатов в президенты США - Дональда Трампа и Джо Байдена. Темами для очных выступлений стали - медреформа, пандемия коронавируса, глобальное потепление, назначение нового судьи Верховного суда и др.

Прямую трансляцию вел телеканал CBS News.

Соперники были далеки от элементарных норм вежливости - активно перебивали друг друга, обвиняли во взаимной лжи и прочее. Во время одной из перепалок Байден попросил Трампа "на минуту заткнуться".

Перед началом дебатов кандидаты даже не пожали друг другу руки. Ведущий дебатов Крис Уоллес пояснил, что договорились обойтись без рукопожатия из-за коронавируса.

В своем выступлении Джо Байден обозвал действующего главу государства Дональда Трампа "щенком" президента России Владимира Путина.

"При власти этого президента мы стали слабее, больнее, беднее. Мы стали более разобщенными и более жестокими", - в частности заявил Байден.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь уверен, что сделал больше, чем другие президенты страны. По словам Трампа, в стране не было администрации, которая добилась бы того, чего удалось добиться ему.

Он так же отверг обвинения СМИ в неуплате налогов. Трамп заявил, что в последние годы заплатил миллионы долларов в виде налогов. "В одни года я заплатил $38 млн, в другой - $27 млн", - сказал действующий президент. Он пообещал, что опубликует налоговую декларацию, как только она будет готова.

Второй тур дебатов между Байденом и Трампом состоится 15 октября. Во время него они будут отвечать на вопросы американцев. Третий тур намечен на 22 октября.

Напомним, что выборы президента США пройдут 3 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что в США рейтинг Трампа растет, а Байдена снижается.